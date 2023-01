Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, si è concessa ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio in campionato contro il Como. "Abbiamo reagito bene allo svantaggio e altre palle gol nel primo tempo, anche se non siamo state brave a finalizzare. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto troppo poco - le sue parole -. Ora dobbiamo metterci questo pareggio alle spalle. Sampdoria? Dobbiamo recuperare le energie spese su un campo pesante, ci prepareremo per fare del nostro meglio e portare a casa il risultato".