Nuova giocatrice di Inter Women, Tabitha Chawinga ha raccontato le sue emozioni per l'inizio della nuova esperienza ai microfoni del canale ufficiale del club: "Sono molto contenta, è un sogno per me arrivare in una grande squadra come l'Inter, tra le più importanti al mondo - le sue parole -. E' una grandissima opportunità per me, un traguardo per la mia carriera. La Serie A è un campionato molto importante, ci giocano tante campionesse".