Doccia gelata per l'Inter Women di Rita Guarino, che al Tre Fontane si vede sfuggire al 92esimo la possibilità di strappare un pareggio in casa della Roma campione d'Italia. Le giallorosse di Alessandro Spugna si impongono col punteggio di 2-1 in un match dove tutte le reti arrivano nella ripresa: a passare in vantaggio sono le nerazzurre con la solita Tabitha Chawinga che su lancio di Ghoutia Karchouni fulmina Elisa Bartoli e punisce l'uscita intempestiva di Camelia Ceasar infilando la porta sguarnita per la marcatura numero 23 in campionato. Bartoli che però si rifa pochi minuti dopo piombando su una corta respinta di Francesca Durante per il pareggio giallorosso.

La rete beffa per le nerazzurre arriva al secondo minuto di recupero con Sophie Roman Haug che beffa Anja Sonstevold su cross da destra e lascia immobile Durante.