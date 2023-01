E' stata designata la squadra arbitrale per Inter-Sampdoria Women, in programma domenica 14 gennaio (ore 12.30) e valida per la tredicesima giornata di Serie A Femminile 2022/23.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

Assistenti: Maicol Ferrari di Rovereto e Davide Merciari di Rimini.

Quarto ufficiale: Andrea Sacco di Novara.