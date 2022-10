Elogio per tutta la squadra da parte di Rita Guarino, allenatore dell'Inter Women, dopo la roboante vittoria nel derby contro il Milan. Ai microfoni de La7, il mister sottolinea: "C'è l'impegno da parte di tutti. Noi dello staff chiaramente cerchiamo di dare tutto il supporto per cercare di far crescere singolarmente le ragazze, farle crescere come squadra. È chiaro poi che quando ti poni degli obiettivi e il miglioramento è al primo posto lo è anche la voglia di sudare e di fare sacrifici. Viene prima di qualsiasi altra cosa. La nostra priorità è quella di cercare di finire nella parte sinistra della classifica per poter fare i playoff. Questo è l'obiettivo primario. E poi cerchiamo di migliorare quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso e tutto quello che verrà in più vorrà dire che ce lo saremo guadagnati. Ora è importante tenere i piedi per terra perché nulla è stato fatto e questo le ragazze lo hanno capito benissimo. La squadra ha grande disponibilità e voglia di apprendere, anche dalle vittorie perchè c'è sempre da imparare anche dalle vittorie".