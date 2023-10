Vittoria esterna, in casa del Sassuolo, quella ottenuta questo pomeriggio dalle Inter Women di Rita Guarino che dopo il successo per 2-1 ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo contente per i tre punti, non era facile venire qua a Sassuolo e tornare a casa con una vittoria. È stata una gara sofferta, anche perché il Sassuolo è una squadra che sa mettere in difficoltà l'avversario e sporcargli il gioco.

Siamo state brave a rimanere sempre in gara e a ricercare anche il doppio vantaggio dopo il primo gol, poi abbiamo corso qualche rischio a causa di alcune disattenzioni. La sofferenza nel finale, ma anche la determinazione con cui volevamo conquistare questi tre punti valorizzano ancora di più questo risultato e dimostrano il carattere del gruppo, oltre alla sua compattezza e alla sua grande voglia di vincere".