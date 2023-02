Si chiude con una vittoria la prima fase della Serie A per l'Inter che si conferma contro la Fiorentina e guadagna tre punti preziosi grazie alla doppietta di Chawinga e alla rete di Alborghetti. Al termine del match le parole di Rita Guarino: "È una grande vittoria per come è maturata, arriviamo da un periodo in cui non riusciamo ad avere a disposizione tutte le giocatrici, abbiamo anche trovato soluzioni diverse quindi le giocatrici sono state doppiamente brave, mi è piaciuto il loro atteggiamento, la loro determinazione. È stata una prima parte di campionato positiva, ci portiamo dietro forse qualche punto perso da rivali con cui potevamo ottenere di più ma dall'altra parte abbiamo conquistato anche punti importanti.