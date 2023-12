Giornata emozionante per l'Under 12 femminile dell'Inter. Come racconta il club nerazzurro in un comunicato ufficiale, le ragazze di Georgia Galli, grazie al trionfo nell'ultima edizione della Danone Cup, hanno avuto l'onore di incontrare a Coverciano la Nazionale italiana femminile.

"Le giovani interiste sono state le prime a congratularsi con le azzurre dopo la storica vittoria in trasferta sul campo della Spagna campione del mondo - riferisce Inter.it -. È stato un momento ricco di spunti per le ragazze di Galli: durante la giornata hanno visitato prima il Museo del calcio e poi hanno avuto la possibilità di assistere dal vivo alla seduta di allenamento dell'Italia, confrontandosi con le loro beniamine, a cominciare dalle giocatrici nerazzurre Agnese Bonfantini e Michela Cambiaghi. Al termine dell'incontro c'è stata una sessione di foto e autografi. Presente anche il CT Soncin che insieme alle azzurre si è complimentato con l'Under 12 interista per aver riportato la Danone Cup a Milano dopo cinque anni".