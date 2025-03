Agnese Bonfantini, autrice del gol-vittoria contro l'Inter, è stata intervistata nel post partita sulle sue sensazioni sul match, commentando anche il suo futuro calcistico.

“Tre punti molto pesanti - ha ammesso la giocatrice -, partita di grande sofferenza però questa squadra sa come soffrire, ed è per questo che siamo riuscite a portare a casa la vittoria. Settimana prossima dobbiamo vincere per avvicinarci anche noi in zona Champions: è ancora tutto aperto. Quest'anno mi ha fatto crescere tantissimo, sto avendo molta continuità nel giocare e quindi cerco di esprimermi al meglio. Mi sento importante per questa squadra, per questo sono felice e spero di avere un futuro qua a Firenze”