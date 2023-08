Prosegue la preparazione dell'Inter Women in vista della prossima stagione. Ai microfoni di Inter TV, la norvegese Noor Eckhoff, fresca di rinnovo, racconta come stanno procedendo i lavori: "Sono felice, pronta e super motivata per questa nuova stagione. La preparazione sta andando bene, abbiamo avuto due settimane intense dove ci siamo concentrate sull'aspetto metabolico e sul miglioramento delle prestazioni fisiche. Sono certa che saremo pronte e in forma per l'inizio della stagione".

Quanto sarà importante che tutte diano il loro contributo perché sia una stagione positiva?

"Il calcio è uno sport di squadra. Tutte dipendono dalle proprie compagne perché la squadra si esprima al meglio. Quindi è importantissimo".

Che stagione ti aspetti?

"Le altre squadre si sono mosse bene sul mercato, la prossima stagione può essere più equilibrata e interessante della scorsa. In prospettiva può essere positivo, perché più un campionato cresce e diventa divertente più gente viene a vedere le partite".