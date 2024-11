Dopo la sconfitta di domenica in casa della Fiorentina torna subito in campo l'Inter Women di Gianpiero Piovani per il primo impegno nella Coppa Italia femminile. Le nerazzurre affronteranno domani pomeriggio il Parma, formazione di Serie B, negli ottavi di finale in programma in gara unica al Centro Sportivo "Il Noce" di Noceto.

Queste le convocate di Gianpiero Piovani per il match contro la squadra emiliana:

Portieri: Cecilía Rán Rúnarsdóttir, Alessia Piazza, Matilde Martinelli.

Difensori: Katie Bowen, Sofie Junge Pedersen, Ivana Andrés, Beatrice Merlo, Chiara Robustellini, Beatrix Fördős, Marija Ana Milinkovic, Henrietta Csiszár, Hillary Diaz, Lidia Consolini

Centrocampiste: Irene Santi, Matilde Pavan, Ghoutia Karchouni, Annamaria Serturini, Lina Magull, Paola Fadda

Attaccanti: Haley Bugeja, Elisa Polli, Marie Detruyer, Tessa Wullaert, Michela Cambiaghi, Loreta Kullashi