Elisa Carravetta, attaccante del Como Women, sfida il suo passato, quello nerazzurro: "Contro l’Inter sarà una partita difficile, perché loro hanno iniziato molto bene e sono prime in classifica - ha confessato ai canali ufficiali del club lariano -. Ho giocato all’Inter per 6 anni, ho fatto tutto il settore giovanile lì. Le stagioni in nerazzurro sono state splendide e posso dire di essermi tolta molte soddisfazioni. Alcune mie ex compagne dell’annata della promozione dalla B alla A giocano ancora all’Inter, sarà emozionante rincontrarle sul campo venerdì. Sono certa che disputando la partita di venerdì in casa nostra, col supporto del nostro pubblico, riusciremo a giocarcela a viso aperto. I nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, riusciamo a sentire il calore che ci trasmettono".