Tabitha Chawinga è la calciatrice AIC del mese di settembre. Questo quanto annunciato dall'Assocalciatori in una lunga nota ufficiale: "Tabistar è il titolo che un quotidiano del Malawi, Paese d’origine della giocatrice nerazzurra, ha utilizzato per celebrare la doppietta realizzata dalla centravanti in occasione del Derby d’Italia - si legge -. Una doppietta fulminea messa a segno in quindici minuti che ha permesso alla squadra di Coach Guarino di pareggiare i conti in casa delle cinque volte campionesse d’Italia.

Tabitha è una centravanti che farebbe gola a qualsiasi allenatore, o meglio, come diremmo oggi, un attaccante moderno a tutto tondo. Un attaccante in grado di proteggere palla per alzare il baricentro della squadra ma in grado al contempo di muoversi in velocità tra le linee per dettare i movimenti alla regia: peculiarità che sposano perfettamente il dna di Chawinga e lo stile di gioco di Coach Guarino creando una varietà letale di soluzioni al reparto offensivo nerazzurro.

Nelle reti messe a segno contro la Juventus abbiamo potuto assistere a questo connubio nella sua massima espressione: un gol nato da una progressione palla al piede di quaranta metri culminata in finte di corpo, coordinazione e freddezza chirurgica sotto porta. Un esercizio di stile coronato, pochi minuti dopo, da un altro colpo tanto scolastico quanto ammirevole: cross, stop di destro e conclusione violentissima di sinistro a trafiggere il portiere.