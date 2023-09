Nuovo portiere anche per l'Inter Women di Rita Guarino: è arrivata infatti nel mercato estivo la serba Sara Cetinja, classe 2000, protagonista dell'intervista del matchday programme di Inter-Fiorentina dove svela tra le altre cose la sua ammirazione per un grande ex nerazzurro, suo connazionale: "Seguivo Dejan Stankovic e con lui tutta la squadra del Triplete. Li ho seguiti molto, poi Deki è una leggenda serba e dell’Inter, mi è sempre piaciuto molto. Un campione al quale sono legata? Seguo molto il tennis, Novak Djokovic per me è un riferimento molto importante perché ha tanta forza mentale".