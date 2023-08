"Sono cresciuta con il pallone, è un elemento che ha fatto sempre parte della mia vita". Inizia così la presentazione di Michela Cambiaghi sulle colonne del Match-day programme di Inter.it. L'attaccante '96, nuovo arrivo di casa Inter Women si racconta ai canali ufficiali del club: "Ho anche tanti ricordi 'nerazzurri' insieme a mio fratello e i miei zii, anche loro interisti, di cori cantati in salotto e campioni ammirati da sempre.

La tua storia parte da Monza, la tua evoluzione invece ha avuto diverse tappe significative:

"La prima città significativa nella mia storia è sicuramente Concorezzo (provincia di Monza e della Brianza), lì ho iniziato a giocare con i maschi. Sassuolo invece è stata una tappa importante perché è dove mi sono trasferita lontano da casa per la prima volta. Poi c’è Parma, anno molto significativo per la mia crescita perché ho sentito molta fiducia e ho scoperto qualità che non pensavo di avere giocando in più ruoli".

A proposito di qualità. Quali sono quelle che raccontano la calciatrice che sei oggi?

"Mi piace attaccare la profondità ma anche legare il gioco, sono una calciatrice duttile. Caratterialmente sono una ragazza tenace e cerco sempre nuovi spunti per migliorarmi e questo mi aiuta ogni giorno anche nella mia crescita professionale".