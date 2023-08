Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Agnese Bonfantini che dopo aver salutato anni fa la sua Inter e aver vestito le maglie di Roma, Juventus e Sampdoria, ritorna in nerazzurro: "Sono molto felice" ha detto ai canali di Inter TV dove ha aggiunto: "Cercherò di dare tutta me stessa per ricambiare tutta questa fiducia data".

Che obiettivi ti poni a livello individuale e di gruppo?

"Sotto l’aspetto di gruppo voglio cercare di vincere un trofeo. A livello personale voglio far divertire la gente col mio calcio e fare bene".