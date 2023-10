Dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo e quella ottenuta contro la Lazio in Coppa Italia, Agnese Bonfantini si proietta già alla prossima sfida, in programma contro la Roma: "Sicuramente sarà una partita tosta, loro sono un’ottima squadra. Però si vede dalle partite che abbiamo fatto che stiamo crescendo passo dopo passo e sarà una gara combattuta" dice a Inter TV.

Dietro siete compatte e solide.

"Sono d’accordo, stiamo crescendo veramente tanto. Stiamo imparando dai nostri errori e secondo me quest’anno faremo un gran campionato".

Sul sistema di gioco:

"È bello giocare palla a terra, mi piace. In attacco ci intendiamo bene, stiamo facendo un bel gioco e sono felice".

Sul primo gol stagionale col Sassuolo:

"Prima di tirare il rigore avevo un po’ di ansia, poi ho sprigionato tutta la mia felicità e sono stata molto felice per i tre punti della squadra, erano molto importanti".