L'attaccante nerazzurra Tatiana Bonetti ha parlato così ai microfoni di Inter TV a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione: "C'è tanta voglia, abbiamo fatto un mese di raduno in cui ci siamo allenate forte. Tutte hanno messo a disposizione la loro qualità, vogliamo presentarci alla prima partita nel miglior modo possibile. Siamo pronte e non vediamo l'ora di iniziare".

Come vedi il gruppo?

"Vedo un bel gruppo, che ha lavorato bene, ha voglia di applicarsi e di crescere insieme. C'è un bel mix di giovani ed esperienza. Pretendiamo tanto da noi stesse, dobbiamo dare il meglio per il bene del club".

Che gara sarà contro la Samp?

"L'Inter deve partire forte, vogliamo subito i tre punti per dare un segnale. Vogliamo dimostrare subito di voler fare bene. Loro hanno avuto qualche problema iniziale, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutarle. Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità".