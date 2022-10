Serata di riconoscimenti per l’Inter al Gran Gala del Calcio, l’evento di consegna dei premi dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla stagione calcistica 2021/2022, andato in scena ieri al Padiglione 2 di Rho Fiera Milano. Tra i premiati, oltre a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, anche la giocatrice di Inter Women, Flaminia Simonetti, inserita nella top 11 del campionato femminile: "Sono contenta di questo premio perché vuol dire che l’anno scorso ho lavorato bene. Devo ringraziare la squadra e la società che mi ha messo a disposizione tutti i mezzi necessari per fare bene. Ho fatto del mio meglio ed essere qui oggi è motivo di grande orgoglio", si legge su Inter.it.