Schiantata dal Portogallo, la Polonia ha il dovere di rialzarsi per centrare l'unico obiettivo che le è rimasto in Nations League. E' il messaggio mandato da capitan Piotr Zielinski alla vigilia della sfida alla Scozia: "Sappiamo che il risultato (di venerdì, ndr) è stato negativo, ma allo stesso tempo siamo consapevoli del tipo di partita abbiamo davanti a noi - le parole del centrocampista dell'Inter -. Siamo tutti uniti e pronti a dimostrare le nostre qualità, a vincere questa partita per restare in questa Lega. Dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita e finire il girone al terzo posto, e poi lottare per restarci".

Tornando alla brutta figura fatta dalla sua Nazionale allo stadio do Dragão, Zielu ha risposto senza mezzi termini a chi ha costruito una polemica sulla foto scattata con Cristiano Ronaldo: "Nessuno ha avuto problemi con questa cosa, né io, né Zalewski né Ronaldo. Non mi interessa quello che dicono i media. Cristiano è uno dei migliori calciatori al mondo, volevo fare una foto con lui, quindi l'ho fatta. Avrei dovuto nascondermi in un angolino?".

