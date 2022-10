Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Sky Sport : "Il nostro allenatore e i giocatori stanno facendo molto bene. Il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 4-6 anni è stato fatto per il meglio del club. E il miglioramento l'abbiamo notato. Inzaghi è un top allenatore, molto resiliente di fronte alle difficoltà, è sempre in grado di superarle. Abbiamo visto tutte le qualità. Passare il prossimo turno è una bella notizia per il futuro del club. Skriniar? Ogni estate, ogni anno tutti vedono che stiamo cercando di migliorare la rosa. E anche quest'estate abbiamo fatto del nostro meglio per rendere competitiva la squadra. Skriniar è un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo".

Ci sono tante voci sull'Inter in vendita. Può chiarire questa situazione?

"Negli ultimi 3-4 anni la società è stata, ed è tutt'ora, al centro di diverse speculazioni. Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Non sto parlando con alcun investitore, il club non è in vendita. Oggi abbiamo ottenuto un risultato importante: nessuno poteva immaginarlo sei anni fa. Tutti desiderano il meglio dell'Inter. Con questa qualificazione agli ottavi abbiamo vinto tre titoli. Questo dimostra che le scelte per il club sono quelle giuste. Ogni anno abbiamo aumentato le capacità dell'assetto e lavoriamo per migliorare costantemente, senza accontentarci mai. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vincente dentro e fuori dal campo".

A chi dedica la vittoria e il passaggio del turno?

"La dedico ai tifosi che ci sostengono sempre. Poi in secondo luogo a tutti coloro che lavorano attorno a me, in ogni angolo dell'azienda. E anche alla mia famiglia che mi sostiene. È una ricompensa che rimarrà sempre nei nostri cuori".