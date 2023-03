Il presidente Steven Zhang ha parlato nel post-partita ai microfoni di Mediaset, mostrando grande soddisfazione: "E' una notte emozionante, finalmente siamo in grado di competere a livelli top in una competizione internazionale. L'Inter dovrebbe essere sempre qui. E' stato un arduo lavoro durato per anni, fatto di sacrifici, e questo traguardo è una vittoria importante per quello che facciamo.