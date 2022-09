Presente oggi al Festival dello Sport di Trento, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista anche ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Si comincia parlando dell’addio al tennis di Roger Federer: “Mi sono un po’ rivisto in lui, anch’io piansi nel giorno del mio addio al calcio. Ma è un pianto di gioia: lì dentro c’è tutta la soddisfazione per il percorso fatto, ancor più che per i trofei. Il mio percorso non è finito nel 2014? Me lo sono costruito, studiando. Mi sono detto ‘Nulla mi è dovuto’. Sa che cosa mi rende orgoglioso? Le Academy, i progetti Csr, le relazioni internazionali con Fifa e Uefa. Gli sponsor portati. E il contributo nella parte sportiva: sono stato vicino a Conte, su richiesta di Antonio. Lo stesso faccio con Inzaghi”.

Ecco: come se le spiega queste difficoltà di Inzaghi e dell’Inter?

“Meglio la seconda. I problemi sono di tutti, non solo dell’allenatore. L’inizio di stagione non è stato quello ci aspettavamo. Ma dietro ci vedo sempre un’opportunità. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, essere più responsabili. Nulla è compromesso, dipende solo da noi”.

L’Inter ce l’ha questa forza?

“Sì perché l’ha già dimostrato, nel recente passato. Va solo ritrovata. La squadra deve essere resiliente. Ha presente la vittoria col Torino? Vuol dire che i valori ci sono. E il gruppo è unito”.

Dunque Inzaghi non rischia?

“No, non è nel mirino, non è giusto neppure che ci si senta. Il problema è di tutti. Ora serve personalità, per tirarsi fuori da questa situazione. Servono i fatti, però Inzaghi non si senta solo. Ho già vissuto situazioni simili da calciatore, anche durante l’anno del Triplete. È nei momenti difficili che una squadra diventa forte. Quella squadra vinse la Champions proprio perché aveva rischiato di uscire nel girone, ne sono convinto. Fu un segnale: c’è sempre una partita, un episodio che fa scattare una scintilla”.