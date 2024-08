Ospite d'eccezione a Monza per il Gran Premio di Formula1, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha risposto ad alcune domande sul momento della formazione nerazzurra, reduce ieri dalla grande vittoria per 4-0 contro l'Atalanta: "Sono molto felice per ieri sera - ha esordito ai microfoni di Sky Sport -, è stata una grande partita da parte della nostra squadra. Speriamo di continuare così".

"Adesso c'è la sosta e poi il derby, ormai siamo abituati a preparare ogni partita nei minimi dettagli grazie al grande lavoro del mister. La Champions League? Vogliamo essere protagonisti, abbiamo creato i presupposti per poterlo fare. Affronteremo grandi squadre, ma saremo pronti a ogni sfida", ha concluso.