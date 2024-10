Al termine della sfida di Interello contro l'Hellas Verona, un pareggio che rallenta le ambizioni di vertice della squadra nerazzurra, Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Under 20, analizza l'incontro coi cronisti presenti tra i quali l'inviato di FcInterNews.it:

FcIN - Fino all'ultimo secondo l'Inter ha provato a vincere la partita, cosa è mancato?

"Un briciolo di lucidità sotto porta, un po' di fortuna. Però ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo avuto tante occasioni. A volte abbiamo capitalizzato più di quello creato, invece in queste ultime due partite, compresa quella con la Stella Rossa dove abbiamo vinto con un punteggio rotondo pur creando tante occasioni per fare più gol, potevamo segnare di più. È un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, perché creare così tanto e tornare a casa con un punto solo dà fastidio. Però fa parte del gioco, i ragazzi hanno qualità e piano piano queste partite sono diverse".

Seconda partita post Youth League dove la squadra non ha vinto e non è apparsa brillante sul piano mentale. Su cosa bisognerà lavorare?

"Non sono d'accordo sul fatto che la squadra non sia stata brillante. La squadra ha giocato bene, con qualità, creando tanto. Poi non so cosa deve fare una squadra per vincere. Devono continuare a far quello che hanno fatto oggi dove si sono espressi molto bene, giocando per tanti minuti nell'area del Verona. Non bisogna fare altro che lavorare per affinare i meccanismi, le individualità e gli aspetti che magari oggi non ci hanno permesso di vincere come la qualità sotto porta. Ma sono tutte cose che guardiamo solo in riferimento al risultato a volte, invece va fatta un'analisi più lucida e tranquilla: la squadra sta bene, pressa e aggredisce; abbiamo creato una marea di occasioni, poi anche io avrei voluto chiaramente vincere come i ragazzi. Sappiamo che dobbiamo fare meglio in certi aspetti come la finalizzazione".

Come sta De Pieri?

"È stata una scelta non dico precauzionale perché ha una sorta di contrattura. Non volevamo rischiare che diventasse qualcosa di più, lo valuteremo e lo valuterà soprattutto la Nazionale. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, sicuramente deve stare un po' a riposo".

Riccardo Despali

