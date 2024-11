Allenamento della vigilia per l'Inter, che domani sera sarà impegnata al Meazza nella quinta partita di Champions League contro il Lipsia. E proprio lo stesso impianto ospita, per l'occasione, la seduta della squadra nerazzurra che testa la nuova rizollatura del rettangolo di gioco. Sotto gli occhi di alcuni esponenti della dirigenza come Beppe Marotta, Javier Zanetti e Dario Baccin, l'Inter ha svolto inizialmente il classico riscaldamento, per poi dedicarsi al torello.

Da segnalare due assenze tra i calciatori in campo: Davide Frattesi, che si sta allenando al chiuso a causa di un'infiammazione alla caviglia e Tomas Palacios, comunque non disponibile per la lista UEFA, che oggi svolge un po' di scarico.

Dalle prime indicazioni, c'è già una probabile formazione che Simone Inzaghi schiererà contro il Lipsia: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi.

A seguire le immagini.

