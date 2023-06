S'infuoca la trattativa tra l'Inter e l'Al Nassr per Marcelo Brozovic, ad un passo dall'addio alla Beneamata. Terminato da qualche minuto il meeting tra il CEO del club saudita, Ahmed Algmhamdi e la dirigenza nerazzurra, incontro di circa due ore andato in scena nell'HQ del club meneghino in Viale della Liberazione. Proprio da Porta Nuova filtra molto ottimismo e fiducia: restano da limare gli ultimi dettagli per chiudere l’affare e si conta di arrivare alla stretta di mano definitiva in settimana. Anche per quanto riguarda la risposta attesa dal giocatore gli arabi mostrano tanta fiducia vista l'importanza dell'offerta. A seguire le immagini dell'arriva dei dirigenti arabi in sede.

