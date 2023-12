Altra giornata di lavoro per la squadra di Simone Inzaghi, anche oggi sui campetti di allenamento di Appiano Gentile per proseguire la preparazione in vista dell'ultima gara dell'anno a Genova contro la squadra di Alberto Gilardino. Dopo i due giorni di pausa concessi dall'allenatore nel post vittoria contro il Lecce, i nerazzurri sono tornati alle fatiche quotidiane per tentare l'ultimo colpo del 2023. Proprio in relazione all'allenamento odierno, dalla Pinetina arrivano le prime indicazioni: rimandato ancora il reintegro in squadra di Denzel Dumfries, alle prese con un lavoro sul campo ma ancora personalizzato, diversamente da quanto si ipotizzava ieri. Assente oggi nel gruppo di Inzaghi, Davide Frattesi: l'ex Sassuolo è febbricitante e per ciò rimasto a casa per cautela.

