La presenza di Nicolás Valentini alla Bombonera per la partita di Copa de la Liga tra Boca Juniors e Godoy Cruz non è passata di certo inosservata tra i tifosi degli Xeneizes. Diversi hinchas, infatti, hanno individuato il giocatore in rotta di collisione con il suo club per il rinnovo del contratto e lo hanno accolto in maniera contrastante: alcuni hanno inveito nei suoi confronti, rimproverandogli il fatto di non aver ancora trovato l'accordo per proseguire la sua avventura nel Boca, altri si sono limitati a portargli delle magliette da far autografare.

Il difensore centrale nel mirino dell'Inter e di altri club europei e che sembra lontano da un accordo con il Boca ha avuto una reazione abbastanza fredda, limitandosi a puntare l'indice verso il campo da gioco, come a dire che lo spettacolo era sul campo e non sui palchi dello stadio. Secondo InfoBae, questo non sarà l'ultimo capitolo del romanzo Valentini: e l'Inter resta in attesa di novità...

