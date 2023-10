Sembrava la classica partita scorbutica, con un'Inter che non riusciva proprio a venire a capo di un Torino che dal 30esimo del primo tempo aveva comunque fatto vedere qualcosa in più. Ci è voluta la classica sliding door per cambiare le sorti del match, purtroppo negativa per la squadra di Ivan Juric, con l'infortunio a prima vista piuttosto serio che ha messo fuorigioco il sin lì ottimo Perr Schuurs. Da quel momento, anche grazie all'iniezione di gas data dai cambi di Simone Inzaghi, la partita svolta: Marcus Thuram e Lautaro Martinez piazzano due ganci potentissimi in otto minuti, nel recupero Hakan Calhanoglu firma il ko tecnico dal dischetto e sigilla una vittoria pesante che riporta l'Inter al comando provvisorio della classifica. Tre punti d'oro, Yann Sommer ancora imbattuto lontano da San Siro, pressione a Milan e Juve: è finita come meglio non poteva per i nerazzurri.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 0-3

MARCATORI: 59' Thuram, 67' Lautaro Martinez, 96' Calhanoglu (R)

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 3 Schuurs (51' 15 Sazonov), 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty (86' 8 Ilic), 20 Lazaro (86' 27 Vojvoda); 16 Vlasic, 23 Seck (74' 66 Gineitis); 11 Pellegri (74' 9 Sanabria).

In panchina: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 10 Radonjic, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N'Guessan.



Allenatore: Ivan Juric.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (57' 2 Dumfries), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian (92' 31 Bisseck), 23 Barella (57' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (57' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (82' 14 Klaassen).



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 21 Asllani, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Liberti - Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Ammoniti: Barella (I), Linetty (T), Carlos Augusto (I)

Corner: 2-4

Recupero: 1°T 1', 2°T 8'.

LIVE MATCH

98' - ED E' FINITAAAAAAA!! L'INTER SUPERA PER 3-0 IL TORINO E SI RILANCIA IN CLASSIFICA TORNANDO AL PRIMO POSTO PER QUALCHE ORA!!! Ancora apprensione per il Torino, Vlasic è rimasto a terra dopo l'ultimo scontro.

96' - Ammonito Carlos Augusto, che ha patito parecchio le incursioni di Bellanova.

95' - Dal dischetto si presenta Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! Milinkovic-Savic intercetta, ma la conclusione del turco è perfetta.

94' - Juric perde anche Tameze per problemi muscolari.

93' - Calcio di rigore per l'Inter: Mkhitaryan si produce in uno sprint clamoroso, Ilic lo affossa in area. Nessun dubbio per Marchetti.

92' - Secondo spezzone di match per Yann Bisseck che rileva Darmian.

90' - Sommer esce sulla punizione da destra, toccando quanto basta per evitare l'intervento di Sazonov.

90' - Sei minuti di recupero. Carlos Augusto commette un errore un po' ingenuo commettendo fallo su Bellanova.

89' - Pallone che rischia di diventare scabroso in area nerazzurra, Acerbi libera togliendo tutti dagli imbarazzi.

87' - Dalla Curva Maratona arriva un invito ai granata a tirar fuori gli attributi. Forse un po' ingeneroso visto che comunque la squadra di Juric ha giocato la sua partita fino all'uscita di Schuurs.

86' - Ultimo cambio per il Torino: fuori Lazaro, rilevato da Vojvoda. In campo anche Ilic per Linetty.

85'- Lazaro riesce a divincolarsi bene su quattro avversari, trovando un corner.

83' - Cross di Bellanova, bene Darmian in anticipo di testa davanti a Sommer.

82' - Tocca a Klaassen, che rileva Lautaro Martinez.

80' - Intervento in ritardo di Linetty su Calhanoglu, giallo inevitabile per il granata.

77' - Thuram scappa via a Sazonov, poi prova un ultimo dribbling in area prima di calciare trovando la respinta dell'avversario.

76' - Altra incursione di Frattesi che guadagna un corner, De Vrij si avventa sul cross di Calhanoglu trovando una deviazione.

74' - Cambia Juric: Sanabria e Gineitis rilevano Pellegri e Seck.

73' - Buono l'ingresso in campo di Frattesi, che ha dato nuova vivacità alle offensive nerazzurre.

71' - Sazonov commette due interventi su Lautaro prima e Dumfries poi, nessuno passibile nemmeno di revisione VAR.

70' - Errore di Sazonov che serve Dumfries, il cui pallone in mezzo è intercettato dalla difesa granata. Lautaro è a terra.

IL GOL DI LAUTARO: Schema magistrale da corner, Calhanoglu in mezzo trova Acerbi che spizza favorendo il Toro pronto a correggere con un colpo tra testa e nuca segnando il due a zero da pochi passi.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

66' - Gioiellino di Thuram per Frattesi che guadagna il fondo poi prova a mettere in mezzo per Lautaro, anticipato in corner da Bellanova.

64' - Lazaro salta con un gran numero Darmian, poi rovina tutto con un cross inguardabile.

62' - Lautaro salta Tameze e poi si avventa sul pallone cercando di contenderlo a Milinkovic-Savic in uscita. C'è lo scontro tra i due, il serbo rimane a terra.

IL GOL DI THURAM: Dumfries entra e mette il suo timbro. Puntata sulla destra dell'olandese che poi trova Thuram all'altezza del dischetto del rigore, il tiro del francese è un po' sporco ma angolato quanto basta per beffare Milinkovic-Savic.

59' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM!!!

59' - Sazonov placca Thuram e lo atterra, Marchetti gli risparmia il giallo.

58' - Barella si è avvicinato alla panchina del Torino per chiarire la reazione al momento dell'ammonizione e del fallo di Schuurs. Tiro di Mkhitaryan fuori.

57' - Tre cambi per Inzaghi: Frattesi esce per un deludente Barella che non la prende benissimo. In campo anche Carlos Augusto e Dumfries per Dimarco e Pavard.

55' - Lancio di Vlasic per Seck, che non controlla il pallone. Poteva andare dritto sulla destra il senegalese.

53' - Azione intelligente di Lautaro che serve Mkhitaryan. L'armeno mette in mezzo dove Thuram viene fermato con una sportellata e non arriva sul pallone.

51' - Esce in barella e tra le lacrime Schuurs, dentro Sazonov.

50' - Torino in ansia: nello scontro precedente, Schuurs resta a terra dolorante e deve uscire. Brutto il movimento del ginocchio dell'olandese.

49' - Schuurs viene atterrato, Marchetti fischia fallo. Barella protesta con troppa veemenza e viene ammonito.

48' - Contrasto Schuurs-Thuram sulla linea di fondo, l'ultimo tocco è del francese.

47' - Ancora Ricci dalla distanza, tiro ancora più pericoloso che va alto di pochissimo.

46' - Subito palla persa dall'Inter, poi fallo di Mkhitaryan a metà campo su Seck.

-----

19.03 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.01 - Le squadre entrano in campo per la ripresa.

18.54 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Torino e Inter a riposo a reti bianche.

44' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Altro guizzo di Sommer: cross da destra di Bellanova, Pellegri salta un piano sull'avversario e di testa indirizza in porta dove l'elvetico blocca.

42' - Altra palla persa dall'Inter, Acerbi mura il cross di Seck mandando in fallo laterale.

40' - Cross forte di Seck, Acerbi chiude.

38' - Calhanoglu lancia Thuram, che però si decentra troppo e bloccato da Milinkovic-Savic deve mettere in mezzo.

37' - Acerbi sbaglia il cambio fronte per Pavard, rimessa regalata al Torino in zona pericolosa.

35' - Sommer blocca un cross di Rodriguez, poi regala palla al Torino sul rinvio. Lo svizzero si riscatta con un grande intervento sul tiro di Seck.

33' - Primo tiro del Torino: Ricci guadagna terreno poi calcia da fuori, Sommer blocca accucciandosi sul pallone.

30' - Qualche brivido per il Torino, Ricci sbroglia la situazione prendendo un fallo da Thuram.

29' - Calhanoglu prova a concludere, palla che sibila a pochi centimetri dal palo di destra della porta di Milinkovic-Savic

28' - Seck commette fallo su Dimarco, bella punizione per l'Inter.

28' - Calhanoglu prova a servire Lautaro in area, ottimo anticipo di Schuurs poi Rodriguez libera.

27' - Colpo assorbito, Pellegri è rientrato.

25' - Marchetti interrompe il gioco, c'è Pellegri a terra. L'attaccante granata si è accasciato improvvisamente al suolo e viene soccorso dai medici. Si tratta di un colpo al costato.

23' - Marchetti redarguisce pesantemente Tameze per l'intervento in ritardo su Lautaro.

22' - Barella sbaglia nel lancio in avanti, poi va a chiudere su Bellanova.

18' - Thuram si accentra dalla sinistra e trova il pertugio per il tiro, palla bloccata da Milinkovic-Savic.

17' - Sommer esce con un tuffo plastico e respinge il cross di Vlasic diretto a Seck.

15' - Schuurs abbatte Thuram, punizione per l'Inter con l'olandese che ha da ridire. De Vrij salta sulla punizione successiva, palla alta.

14' - Inzaghi si produce in un bel controllo di tacco. Lo smalto è quello di sempre...

13' - Lautaro anticipa un pallone dopo un errore in appoggio della difesa torinista, un autolancio che però finisce a Milinkovic-Savic.

11' - Lautaro calibra male l'appoggio per Barella, il Torino recupera ma per pochi secondi.

10' - Mkhitaryan prova il lancio per Pavard, palla troppo profonda che termina sul fondo.

8' - Buona chance per Lautaro forse sorpreso dalla velocità del pallone messo in area, l'argentino non controlla.

7' - Barella appoggia per Mkhitaryan che prova il tiro dalla distanza, mura Tameze. Stesso destino per la conclusione di Calhanoglu.

7' - Lazaro strappa palla ad un ingenuo Barella e serve Seck, il cui pallone in avanti è troppo profondo e Pavard lo fa sfilare fuori.

5' - Gestione del Torino, poi Dimarco riesce con una bella diagonale a fermare l'avanzata di Pellegri prendendo anche fallo.

2' - Dimarco prova il cross, Schuurs spazza l'area.

2' - Seck non controlla un pallone servito da Ricci, palla in fallo laterale.

----

18.00 - Calcio d'inizio del match per il Torino: PARTITI!

17.58 - Lautaro e Rodriguez davanti a Marchetti per il sorteggio.

17.57 - Squadre in questo momento in campo per il prepartita. Inter in divisa da trasferta con un pantaloncino con una tonalità di blu particolare.

17.44 - Torino e Inter sono tornati negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio dell'incontro.

17.43 - Le squadre stanno progressivamente rientrando negli spogliatoi, saluti tra Alessandro Bastoni e gli ex compagni Valentino Lazaro e Raoul Bellanova.

----

