Chi si aspettava una ripresa di rabbia dopo la vittoria sfuggita col Bologna da parte dell'Inter, può dirsi a ragione deluso dal primo tempo della squadra di Simone Inzaghi col Torino. Inizio sì concentrato e intenso da parte dei nerazzurri, ma Vanja Milinkovic-Savic non vede particolari pericoli dalle sue parti se non per una punizione di Hakan Calhanoglu. Non si vede molta convinzione da parte dell'Inter, anzi a metterci un pizzico di grinta in più sono i granata che soprattutto nel quarto d'ora finale prendono le redini del gioco chiamando Yann Sommer ad almeno un paio di interventi importanti. A livello individuale, non brillantissimi Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram prova a dettare i tempi ma spesso si perde in un bicchiere d'acqua e Perr Schuurs è un osso duro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!