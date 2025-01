L'Inter ha mosso concreti passi in avanti per Tomas Perez, il difensore del Newell's Old Boys individuato come possibile obiettivo nei giorni scorsi. Secondo il giornalista di Radio La Red Uriel Lugt, infatti, il club nerazzurro ha presentato un'offerta formale alla formazione di Rosario per il 19enne centrocampista e il presidente del Leproso, Ignacio Astore, è a Milano per provare a raggiungere l'intesa definitiva.

Già nei giorni scorsi si parlava di un Newell's aperto a trattare la cessione del ragazzo già in questa sessione di mercato, prendendo tempo per l'altro talento individuato dall'Inter, l'attaccante Mateo Silvetti. El Mata Perez, aggiunge il giornalista, potrebbe partire adesso e andare in prestito ad un altro club italiano. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!