Secondo estratto proposto da Cronache di Spogliatoio dell'intervista rilasciata da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Questa volta si parla del rapporto con la stella della Nazionale francese Kylian Mbappé: "Se mi piace prenderlo in giro? Tanto, ogni volta che posso... Io ero a Clairefontaine e lui è un anno più giovane di me, l'ho visto arrivare alla scuola calcio. Quindi è rimasta questa cosa di prenderlo in giro. Se lo fa anche lui? Non può, sono del secondo anno io. È rimasta questa cosa...".

Tikus parla poi del rapporto col padre Lilian: "Guardo tutte le partite con lui, devo farlo per capire cosa ho fatto bene, e non sono tante cose, e quello che ho fatto male che invece quando parlo con lui è tanto. Così imparo moltissimo dai miei errori per la prossima partita. Penso che mio padre sia andato oltre: a volte è stato più duro di quello che doveva essere, per equilibrare questo modo di vita". Si racconta poi un aneddoto vissuto con il fratello Khéphren e una Coca-Cola da dividere in due: "Avevo sei anni, mi ha fatto capire che quando stava parlando lui dovevo stare zitto. Era un padre, sapevi che non dovevi scherzare con lui ma fare le cose giuste".

