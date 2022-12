Il primo trofeo ad essere assegnato nel 2023 sarà la Supercoppa Italiana. L'appuntamento per il Derby di Milano tra i campioni d'Italia del Milan e l'Inter, detrentrice della Coppa Italia, è annotato in calendario per il 18 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita.

Quali saranno gli incassi dei due club per la partecipazione all'evento? Se lo chiede Investireoggi.it, quotidiano economico e finanziario che fa i conti in tasca a rossoneri e nerazzurri. Gli introiti di Milan e Inter non saranno solo quelli generati dallo stadio, ma soprattutto quelli che arriveranno dai diritti televisivi.