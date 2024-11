Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, ha espresso in conferenza stampa la sua soddisfazione per il rendimento di Pio Esposito, match winner quest'oggi contro il Modena: "Sta facendo molto bene, non solo a livello di gol ma anche di prestazioni. Gli attaccanti non devono rendersi utili solo in chiave realizzativa", le parole riportate da CalcioSpezia.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!