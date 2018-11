Luka Modric continua a strizzare l'occhio all'Inter. Ne è sicura la redazione di Sport Mediaset, che analizzando la grande prova offerta in Nations League dal regista della Croazia contro la Spagna spiega come il giocatore sia continuamente pressato dalla folta colonia interista (formata da Vrsaljko, Brozovic e Perisic) presente nello spogliatoio croato, con un sì a gennaio che - riporta l'emittente - potrebbe chiudere definitivamente il cerchio. Florentino Perez starebbe valutando l'ipotesi di un possibile addio del giocatore, ma l'eventuale conquista del Pallone d'Oro del 10 dei Blancos potrebbe influire: dopo Cristiano Ronaldo, perderne un altro nello stesso anno non sarebbe di certo il massimo per un club come il Real Madrid.

VIDEO - IL MERCATO "DISTRAE" GABIGOL: CLAMOROSO ERRORE SOTTO PORTA E RIGORE SBAGLIATO