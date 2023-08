Il Corriere della Sera pubblica oggi nell'edizione di Milano il documento della Soprintendenza in risposta al Comune di Milano riguardo al vincolo di "interesse culturale semplice" su San Siro.

"La rilevanza architettonica del secondo anello risiede nella capacità degli autori di tradurre i vincoli tecnici in espressività, e lo stadio aveva acquisito quell’aspetto fortemente caratterizzato dalle rampe avvolgenti la costruzione in fasce plastiche di aggetti e rientranze e in alternanze di chiari e di scuri", si legge nelle motivazioni. Secondo la Soprintendeza il secondo anello "completa l’immagine di vero e proprio stadio, che non aveva mai posseduto dalle origini, forma che si era appena profilata soltanto con il primo ampliamento del 1937-39. È evidente, quindi, dalle immagini storiche, come lo stadio fosse organicamente compiuto con la costruzione del secondo anello ancora quasi totalmente visibile e fruibile sotto le sovrastrutture del terzo anello e della copertura".