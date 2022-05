Tocca al responsabile del settore giovanile Roberto Samaden fare ai microfoni di Inter TV il bilancio consuntivo di questa stagione splendida per l'Uner 19 di Cristian Chivu campione d'Italia. Titolo arrivato anche grazie ai due giovanissimi del 2005 inseriti dal tecnico romeno: "Devo dire che abbiamo fatto una scelta da un paio di anni di accelerare, mettendo Under 15 negli Under 16 e avanti così. Vedere la squadra vincere con due 2005 e quattro 2004 è una soddisfazione doppia, per la crescita dei giocatori è un fattore eccezionale e non è in antitesi coi risultati. Specie se c'è un tecnico come Cristian Chivu che non ha paura di mandarli in campo. E loro hanno risolto la partita".