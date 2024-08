Prepariamoci insieme a Inter-Atalanta, primo big match della stagione. Lautaro si allena quasi totalmente in gruppo ed è recuperato in vista della sfida in programma venerdì sera. Chiuso l'affare Palacios, l'ufficialità potrebbe arrivare domani. Commentiamo le ultime ore di calciomercato e la vigilia dei sorteggi di Champions.