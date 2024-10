Weekend positivo per l'Inter di Inzaghi che batte il Torino 3-2 e vola al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Napoli. Milan e Juve rallentano, al rientro la sfida contro una Roma in crisi. Barella e Buchanan verso il rientro, preoccupa la caviglia di Thuram.

