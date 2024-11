Nella serata di San Siro e nella vittoria per 1-0 sul Lipsia, spiccano le prestazioni di De Vrij e Dumfries. Buone notizie dall'infermeria nerazzurra, domani gli esami per Pavard. Focus anche su Taremi e sui suoi primi mesi all'Inter.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).