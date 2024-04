Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Giornata importante in casa Inter con le parole di Inzaghi e Marotta durante la consegna del premio Bearzot al tecnico nerazzurro. Novità sul futuro di Inzaghi e societario. Cresce nell'ambiente nerazzurro l'attesa per il derby che può regalare il 20esimo scudetto.