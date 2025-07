Nel suo video del giorno su YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sulle trattative di calciomercato in casa Inter. Per quanto riguarda Ademola Lookman, è un’altra giornata di attesa. Si aspetta di capire se si arriverà al dunque, il tempo stringe e l’Inter è ferma sulla sua offerta. Il calciatore non vuole arrivare allo scontro, ma servirà una risposta definitiva a breve. Gli agenti del giocatore sono a Bergamo in contatto costante con la famiglia Percassi e il club.

Capitolo difensore: Koni De Winter piace molto all’Inter, ma il club deve prima cedere. Per Benjamin Pavard non si chiude a una cessione, ma al momento non sono arrivate offerte, mentre Yann Bisseck non gradirebbe la pista Crystal Palace, anzi preferirebbe restare all’Inter. Il gradimento per De Winter viene ribadito in continuazione, ma sulle sue tracce c’è anche il Bournemouth.