Aggiornato il Ranking UEFA dopo la tre giorni di gare europee tra i primi ottavi di Champions League e i play off di Europa e Conference League. L'Inter non è scesa in campo (sarà impegnata martedì 20 febbraio contro l'Atletico Madrid a San Siro), ma conserva comunque il sesto posto in classifica con 99.000 punti: è la prima italiana in graduatoria. Comanda sempre il Manchester City, seguito da Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool.

1. Manchester City 143.000

2. Bayern 136.000

3. Real Madrid 125.000

4. Paris Saint-Germain 110.000

5. Liverpool 107.000

6. Inter 99.000

7. Lipsia 96.000

8. Chelsea 96.000

9. Manchester United 92.000

10. Roma 91.000

11. Borussia Dortmund 85.000

12. Barcellona 85.000

13. Atlético Madrid 84.000

14. Siviglia 84.000

15. Villarreal 80.000

16. Juventus 80.000

17. Napoli 79.000

18. Bayer Leverkusen 78.000

19. Porto 75.000

20. Benfica 72.000

22. Atalanta 68.000

30. Lazio 54.000

34. Milan 53.000

59. Fiorentina 31.000

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!