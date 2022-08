Arrivano nuove informazioni sul fronte Milan Skriniar. Come riportato da Gazzetta dello Sport, da Parigi assicurano che è in arrivo una nuova offerta per il difensore slovacco dell’Inter. Serviranno almeno 70 milioni per convincere il club nerazzurro, sebbene Simone Inzaghi sia intenzionato a opporsi fino all’ultimo a una cessione del suo calciatore, viste anche le difficoltà avute in pre-season dalla sua squadra in difesa. Secondo la rosea, il nome in cima alla lista dei desideri al momento è quello di Manuel Akanji, in uscita dal Borussia Dortmund visto che non vuole rinnovare il contratto in scadenza a fine 2023. I gialloneri lo valutano 20 milioni, ma l’affare si può chiudere alla metà.