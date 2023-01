42' - Imprendibile il lancio di Fontanarosa per Zanotti: palla in fallo di fondo.

45' - Recupero robusto, come prevedibili: si giocherà per altri 4'.

21.37 - Doppio cambio per Chivu all'intervallo: Kamate per Martini, Owusu al posto di Andersen.

49' - L'Inter risponde: Zanotti crossa per Curatolo o Iliev, ma alla fine sbuca un difensore viola che allunga di testa in corner.

50' - Azione da calcio d'angolo che si chiude in un nulla di fatto per l'Inter: il controcross tentato da Fontanarosa finisce tra i guantoni di Martinelli.

52' - Kamate rimedia all'errore di Owusu: recupera palla l'Inter, che in questa ripresa ha il cronometro come nemico.

53' - Cambio gomme a bordocampo per Amatucci: Fiorentina in inferiorità numerica per qualche secondo.

54' - L'arbitro estrae un cartellino giallo in direzione di Vigiani, intervenuto fuori tempo massimo per cercare di contendere palla all'Inter.

58' - SI ACCENDE VALENTIN CARBONI! Azione finalmente degna di nota della stella dell'Inter Primavera, che prende il centro del palco e calcia da fuori area costringendo Martinelli alla parata in tuffo. Corner per l'Inter.

65' - Poche idee in casa Inter: qui il lancio per Owusu è troppo lungo, peraltro in zona c'era pure Kayode.

68' - Zanotti troppo aggressivo, per l'arbitro il suo intervento su Amatucci è oltre ii confini della regolarità. Punizione Fiorentina che, sinceramente, non sta facendo alcuna fatica a difendere il doppio vantaggio.

78' - ORA L'INTER CI CREDE! Uscita avventurosa di Martinelli, la palla rimane lì e diventa buona per Iliev che non osa il pallonetto ma calcia forte centrando un difensore.

79' - Sene è la contromossa di Aquilani: richiamato in panchina Toci. In campo anche Comuzzo per Krastev

82' - Kamate mette in croce i compagni perdendo un pallone sanguinoso fuori dall'area gigliata, per sua fortuna Zanotti fa una corsa provvidenziale all'indietro e salva su Sene.

86' - Un po' di scintille, come prevedibile, per la rimessa in gioco del pallone. L'arbitro invita tutti a darsi una calmata.

87' - Owusu, alla caccia del pallone, finisce per travolgere un avversario: ammonizione inevitabile per il 30 nerazzurro.

89' - ESPULSO CARBONI! Doppio giallo per l'argentino, che se ne va sotto la doccia in anticipo dopo un fallo evidente su Amatucci proprio sotto gli occhi dell'arbitro.

90' - Zanotti non trova Curatolo in area ma i guantoni di Martinelli. Intanto vengon assegnati 4' di recupero.

42' - Cross sbilenco di Iliev, la Fiorentina sbroglia senza problemi.

41' - Toci frana contro Zanotti: possibilità sulla trequarti per l'Inter con Iliev che metterà in mezzo.

40' - Lucchesi vince il duello in velocità con Martini e porta a casa una rimessa laterale facendo carambolare la palla sull'avversario.

39' - Iliev commette fallo in attacco sbracciando nel duello con Biagetti. In ombra il bulgaro, probabilmente condizionato da quel gol divorato dopo neanche 120 secondi.

37' - Kayode usa il fisico per disinnescare la fantasia di Carboni che, in maniera individuale, senza grande supporto dei compagni, sta provando a emergere nella partita.

36' - Martinelli si esibisce in un grande intervento fuori dalla sua area, in tuffo di testa, anticipando Iliev. Il quale però era in fuorigioco: si alza la bandierina dell'assistente.

35' - Cross in area, Botis respinge così così. La palla danza in area, ma senza diventare minacciosa per l'Inter.

34' - Distefano non ha vie di fuga tra due avversari sulla fascia sinistra, Martini però è imprudente e finisce per rifilargli un pestone. Punizione simile a un corner corto per la Fiorentina.

32' - Valentin Carboni veste un avversario con un sombrero elegante, poi però Martini rovina tutto con un passaggio troppo corto facilmente intuibile per gli avversari.

30' - Mezzora all'U-Power Stadium di Monza: il parziale dice Inter-Fiorentina 0-2, i gol di Amatucci e Berti.

29' - Inter messa male tatticamente, Valentin Carboni galleggia tra le linee ma ne ha sempre attorno 4. Così è difficile creare i presupposti per un gol, in più il pressing per recuperare palla non è mai di squadra.

26' - Un solo lampo dell'Inter fin qui, al 2' con Iliev, poi il nulla. Oltre ai due gol viola, i nerazzurri hanno subito anche uno choc emotivo per l'infortunio serio di Zuberek.

25' - LA FIORENTINA RADDOPPIA CON BERTI! Dervishi sbaglia tutto regalando palla a Berti, che si invola verso la porta conducendo veloce palla prima di scaraventarla alle spalle di Botis, impallinato per la seconda volta in maniera incolpevole.

22' - L'Inter ha i reparti troppo distanti, finora la scelta di Chivu di schierare i suoi con il 4-2-3-1 non sta pagando.

20' - Il canovaccio tattico non cambia. L'iniziativa è sempre della Fiorentina che porta Kayode a concludere dall'interno dell'area di rigore: la palla si impenna, nessun problema per Botis.

19' - Non riesce all'Inter il dai e vai sulla fascia sinistra: Iliev non può raggiungere il passaggio di ritorno, Krastev spazza via.

18' - Arriva la prima ammonizione del match: è per l'autore del gol Amatucci, intervenuto in ritardo col piede alto nel contrasto con Grygar.

17' - Botis, decisamente in difficoltà sul retropassaggio di Dervishi, spedisce palla in tribuna.

15' - Rientrato Krastev: ristabilità la parita numerica in campo.

14' - Si riprende con la Fiorentina in inferiorità numerica, Krastev è a bordocampo per farsi medicare perché sanguina da un zigomo.

13' - Gioco fermo per permettere i soccorsi a Krastev, mentre i tifosi nerazzurri presenti fanno sentire il loro sostegno intonando un coro personalizzato per Chivu.

12' - Curatolo si arrangia irregolarmente nel duello fisico con Krastev, ora a terra dopo aver subito un colpo al volto.

11' - GOLAZO DI AMATUCCI, INTER SOTTO! Pennellata d'autore del numero 8 della Fiorentina direttamente su punizione: la palla supera la barriera e muore al sette.

10' - Zanotti trattiene la maglia di Distefano che stava tentando la giocato dopo aver guadagnato l'interno del campo: l'arbitro fischia punizione per la Fiorentina.

10' - Partita ovviamente condizionata da questo fuoriprogramma: ora cambia il piano tattico dell'Inter perché Curatolo ha caratteristiche diverse da Zuberek.

9' - Sfortunatissimo Zuberek, che in questa stagione si era dovuto fermare a lungo per un problema al braccio.

7' - Cambio forzato per Chivu: Curatolo prende il posto di Zuberek.

6' - E' serio il problema di Zuberek, in lacrime per il dolore al ginocchio. Deve addirittura entrare la barella per portarlo fuori dal campo.

5' - Zuberek a terra dolorante, l'arbitro ferma immediatamente il gioco per favorire i soccorsi dello staff medico dell'Inter.

4' - Krastev va ancora in difficoltà, si fa superare da Zuberek ma alla fine limita i danni sporcandogli il cross. La palla finisce docile tra le mani di Martinelli.

2' - ILIEV SI DIVORA IL VANTAGGIO! Amnesia difensiva di Krastev che apre un'autostrada al bulgaro, che la percorre prima dii calciare addosso a Martinelli. Che tocca per ultimo dopo il rimpallo: corner per l'Inter.

2' - Possesso palla insistito della Fiorentina, alla fine non riesce la sponda di testa di Toci: recupera Di Pentima.

1' - E' la Fiorentina, stasera in completo bianco da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la classica maglia nerazzurra.

20.31 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento la finale di Supercoppa italiana Primavera!

20.29 - Ora i saluti e lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo. Poi le foto di rito

20.28 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul terreno di gioco dell'U-Power Stadium di Monza preceduti dalla terna arbitrale prima di disporsi ai lati della Supercoppa, in bella mostra.

20.26 - Parola anche Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, nel pre-partita: "Questa squadra per diversi mesi non si è potuta allenare insieme, abbiamo avuto tanti infortunati e diversi ragazzi sono andati in prima squadra, che di per sé non è mai un problema. Abbiamo chiesto ai ragazzi dell’U17 di essere pronti prima del previsto, ma adesso che il mister ha tutta la rosa a disposizione può lavorare con serenità. Stasera ci giochiamo il coronamento di una stagione. Le finali è importante giocarle, poi puoi vincerle o perderle. Il percorso è fatto di alti e bassi, fa parte della crescita, se i ragazzi non facessero errori non ci sarebbe bisogno degli allenatori. Dobbiamo ricordarci la sconfitta contro la Samp e mettere in campo ciò che ci ha insegnato”.

20.25 - La direzione del match è stata affidata a Gabriele Scatena di Avezzano, gli assistenti sono Maicol Ferrari (Rovereto) e Roberto Allocco (Bra), Gauzolino (Torino) vestirà i panni del quarto ufficiale.

20.22 - "Queste partite devono essere preparate soprattutto a livello mentale, è importante non farsi prendere dall'ansia. Bisogna ascoltare le indicazioni del mister e lasciare tutto in campo per non avere nulla da rimproverarsi. Ai miei compagni non ho ancora detto nulla, ma lo farò dopo". Sono le parole di Alessandro Fontanarosa, che ha parlato a Sportitalia, a pochi minuti dal kick-ff della finale di Supercoppa Primavera. "Siamo pronti, sappiamo che è importante e vogliamo portare a casa questo trofeo con un'impresa - ha aggiunto il capitano dei nerazzurini -. Sappiamo che la Fiorentina è una grande squadra, ma li abbiamo già battuti. Ovviamente questo non vuol dire che sarà facile. Bisogna dare il tutto per tutto. I ragazzi della prima squadra? Non ho avuto modo di sentirli".

20.20 - Oltre a Valentin Carboni, l'uomo copertina in casa nerazzurra è Nikola Iliev, MVP delle scorse finali scudetto, quest'anno autore di 4 gol e 4 assist in campionato. Stesso score stagionale anche per il classe 2003 della Fiorentina Filippo Distefano, miglior marcatore viola fino a questo momento. Il bulgaro, in totale, è andato a segno 10 volte in tutte le competizioni, ed è ovviamente il capocannoniere dell'Inter.

20.15 - Discorso opposto per la Fiorentina, quarta in graduatoria a soli tre punti dalla coppia di testa Roma-Torino, anche grazie al successo all'ultimo respiro ottenuto ai danni del Napoli in inferiorità numerica nell'ultimo turno. Nel 2023, i viola hanno battuto 2-1 la capolista Roma, passato il turno in Coppa travolgendo l'Ascoli 4-1, per poi cadere contro il Lecce 1-0.

20.10 - Il bilancio dell'Inter in campionato resta comunque insufficiente, ben oltre il 13esimo posto in classifica, anche se c'è stata una tendenza positiva a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023: prima dell'inciampo di Bogliasco di venerdì scorso, l'Inter era riuscita a mettere insieme sei risultati utili consecutivi (4 V e 2 N).

20.05 - Per quanto riguarda il precedente più recente tra le due formazioni, la curiosità è che rappresenta un altro turning point per i nerazzurri dopo quello della passata stagione: il 22 ottobre scorso, grazie a un gol di Esposito, l'Inter centrò la prima vittoria assoluta in campionato uscendo da un incubo dopo nove gare di astinenza.

20.00 - I nerazzurrini, invece, non hanno un grande rapporto con la Supercoppa Primavera: l'albo d'oro parla di un solo successo (a San Siro 2-1 dts vs Roma il 7 gennaio 2018) a fronte di ben cinque finali dall'epilogo amaro. L'ultima partecipazione risale al 20 febbraio 2018, quando l'allora squadra allenata da Madonna si arrese ai rigori contro il Torino dopo il 2-2 maturato in 120'.

19.55 - La squadra di Alberto Aquilani, da par suo, difenderà il trofeo conquistato l'anno scorso battendo l'Empoli ai rigori e vinto complessivamente due volte nella sua storia (la prima all'Olimpico vs Roma 3-2 il 2 settembre 2011)

19.50 - Come detto nell'introduzione, l'Inter arriva a giocarsi il primo trofeo della stagione nella categoria da campione d'Italia, un'impresa partita da lontano, esattamente dal ko subito proprio contro i viola, dopo il quale fu stipulato un 'patto scudetto', nella definizione di Chivu, che fruttò 17 risultati utili consecutivi, compreso il successo definitivo contro la Roma.

19.45 - Dopo qualche anno di assenza, Inter-Fiorentina torna a essere una finale in questa categoria. Queste due squadre, infatti, si contesero lo scudetto nel 2017 e nel 2018, entrambe vinte dai nerazzurri: 2-1 (Vanheusden, Pinamonti, Sottil) e 2-0 dts (Colidio, Rover). La grande classica si è ripetuta anche alla Viareggio Cup, vedendo prevalere anche in quel caso l'Inter: 2-1 dts il risultato finale (Sottil, Belkheir, Vergani).

19.42 - Come prevedibile, Inzaghi ha prestato per l'occasione Valentin Carboni e Zanotti, le stelle dell'Under 19 che ormai sono aggregati in pianta stabile con la prima squadra. La novità di formazione è Dervishi, dirottato sulla corsia sinistra al posto di Pelamatti. In attacco, Zuberek completa il tridente con Iliev sostituendo Esposito.

19.40 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 1 Botis; 2 Zanotti, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa, 27 Dervishi; 7 Martini, 8 Grygar, Andersen 24; 10 Valentin Carboni, 11 Iliev; 9 Zuberek. A disposizione: 12 Bonardi, 21 Calligaris, 4 Stanovic, 6 Guercio, 13 Stabile, 14 Kamate, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 28 Stante, 30 Owusu, 33 Pelamatti. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA: 30 Martinelli; 26 Vigiani, 25 Krastev, 5 Biagetti, 4 Lucchesi; 14 Berti, 8 Amatucci, 21 Falconi; 33 Kayode, 29 Toci, 11 Distefano. A disposizione: 12 Tognetti, 40 Vannucchi, 2 Elia, 6 Romani, 7 Capasso, 9 Sene, 15 Baroncelli, 16 Vitolo, 17 Denes, 19 Presta, 27 Padilla Mendoza, 28 Nardi, 37 Comuzzo, 44 Harder, 45 Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani.

19.25 - Dall'Arabia Saudita alla Brianza, con un salto temporale di una settimana, l'Inter vuole laurearsi supercampione d'Italia anche nella categoria Under 19 bissando il successo della prima squadra. I ragazzi di Cristian Chivu si presentano alla finalissma con lo scudetto della stella cucito sul petto per sfidare la Fiorentina, che si è guadagnata la possibilità di difendere il trofeo in palio grazie al quarto trionfo consecutivo in Coppa Italia. Dall'U-Power Stadium di Monza, benvenuti alla finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Fiorentina. Il kick-off è previsto per le 20.30.