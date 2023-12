Dopo aver mancato l'appuntamento per due stagioni di fila, perdendo prima dallo Zilina e poi dal Rukh Lviv, l'Inter Primavera proverà a superare lo scoglio playoff sfidando l'Olympiacos, in gara secca, in trasferta, per approdare finalmente agli ottavi di finale di Youth League. I greci, che avranno il vantaggio del fattore campo come da regolamento, sono arrivati a questo punto della competizione battendo nettamente nel 'percorso campioni nazionali' un'altra italiana, il Lecce, scudettato nella passata stagione, con un risultato aggregato di 6-2, e gli azeri del Gabala, liquidati con uno schiacciante 7-0 tra andata e ritorno.

12.18 - Il quadro completo degli spareggi:

Basilea-Bayern Monaco

Partizan-Braga

Olympiacos-Inter

Zilina-Borussa Dortmund

Nantes-Siviglia

Mainz-Barcellona

Midtjylland-Lipsia

Az Alkmaar-Atletico Madrid

12.18 - Sorteggio terminato, è arrivato il momento dei saluti.

12.17 - L'ultimo incrocio è obbligatorio, ma si procede ovviamente con l'estrazione per garantire la correttezza del sorteggio: l'AZ Alkmaar campione in carica giocherà contro l'Atletico Madrid.

12.16 - Midtjylland con Atletico o Lipsia... Sarà Midtjylland-Lipsia.

12.15 - Il Mainz se la vedrà col Barcellona.

12.13 - Nantes-Siviglia il quinto match dei playoff.

12.12 - Estratto il nome dello Zilina, che vinse il playoff con l'Inter due anni fa. Questa volta gli slovacchi sfideranno il Borussia Dortmund.

12.11 - Dal bussolotto esce il nome dell'Olympiacos, che pesca proprio l'Inter.

12.09 - Ora è il turno del Partizan che attende di capire che squadra incrocerà agli spareggi. Sarà il Braga.

12.08 - La prima squadra estratta è il Basilea... L'abbinamento è con il Bayern Monaco.

12.07 - Si entra nel vivo del sorteggio, finalmente si può iniziare.

12.03 - Entra in sala Tobias Hedstuck, UEFA head of club competitions, che si occuperà dell'estrazione assieme a Tom Barlow, Senior Competitions Manager UEFA.

12.02 - Ora la clip video con la presentazione delle 16 squadre coinvolte.

12.01 - Via alla cerimonia a Nyon con la classica spiegazione dei criteri del sorteggio. Per regolamento, i club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro, mentre le otto vincitrici del secondo turno del percorso campioni nazionali hanno il diritto di giocatore in casa la sfida secca. Quindi l'Inter giocherà in trasferta.

11.55 - Il destino in Youth League dell'Inter Primavera di Cristian Chivu è contenuto nei bussolotti da cui usciranno gli abbinamenti dei playoff, ovvero l'ultima possibilità di accedere agli ottavi di finale della competizione. A Nyon, alle ore 12, verrà disegnato il quadro delle otto partite che si giocheranno il 6 e 7 febbraio tra le vincitrici del secondo turno del percorso Campioni nazionali e le seconde classificate della fase a gironi del percorso UEFA Champions League, tra cui, appunto, i nerazzurrini, che hanno chiuso il raggruppamento D alle spalle del Salisburgo.

Vincitrici percorso Campioni nazionali: AZ Alkmaar, Basilea, Mainz, Midtjylland, Nantes, Olympiacos, Partizan, MŠK Žilina.

Seconde percorso UEFA Champions League: Bayern Monaco, Siviglia, Braga, Inter, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Barcellona.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!