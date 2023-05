Andrea Pinamonti, giovane talento del Sassuolo di origini trentine, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è uno dei centravanti più interessanti nel panorama nazionale italiano. Il numero 9 neroverde è stato intervistato nell’esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, in cui ha parlato anche della sua esperienza in nerazzurro, a partire dalla nascita del soprannome di Arciere di Cles: "Nel primo anno di Primavera dell’Inter ero in stanza con Federico Aglietti. Lui ha sempre avuto tanta stima di me e mi diceva che dovevamo trovare un’esultanza, perché avrei fatto tanti gol. Così gli è venuta in mente l’idea dell’arciere, ma non so da dove sia uscita. Il destino ha voluto che il giorno dopo abbia fatto il primo gol e da lì in poi è rimasta la mia esultanza. Cles è il paese dove sono nato”.

Il centravanti ha poi parlato del suo personale rapporto con gol: “Per tutti gli attaccanti è un bisogno fisico, in alcuni momenti hai proprio la necessità di segnare. Quando gonfi la rete ti senti libero e vieni avvolto dall’adrenalina e dall’emozione che solo questo sport trasmette”.

Nella sua esperienza nella prima squadra dell’Inter ha avuto modo di confrontarsi con uno degli attaccanti più forti della Serie A degli ultimi dieci anni, Mauro Icardi e ha confidato cosa ruberebbe all’argentino: “Il colpo di testa, è fuori dal comune. Da come colpiva la palla sembrava avesse un piede o un joystick in testa. La metteva dove voleva. Di Ibrahimovic, invece, vorrei tutto, non ha difetti” ha poi aggiunto.

Pinamonti è stato nella rosa dell'Inter che ha vinto lo Scudetto con Antonio Conte: “È stato l’anno in cui ho giocato meno ma quello in cui sono cresciuto di più perché mi sono confrontato con grandi campioni e con un mister che ha un curriculum che parla da sé. Ho imparato veramente tanto ed è stata una stagione piena di esperienze, culminata con il sogno dello Scudetto: anche se ho giocato poco lo sento comunque mio e ne vado orgoglioso”.

