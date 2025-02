Ivan Perisic torna a respirare aria di Champions League e dà subito il suo contributo al PSV Eindhoven, trovando la rete del momentaneo 1-1 nel match contro la Juventus valido per l'andata dei playoff, rete che tiene vive le speranze di qualificazione dei neerlandesi. A fine gara, l'ex Inter parla ai microfoni dei canali ufficiali delle Lampadine: "È stato bellissimo tornare in Champions dopo due anni, è sempre bello giocare questa competizione. Grazie alla squadra che ha fatto un bel lavoro nel gruppo, anche oggi abbiamo giocato bene, lottando da squadra. Poi qualche dettaglio ha determinato il risultato, ma c'è ancora la gara di ritorno davanti ai nostri tifosi, quindi sono fiducioso sul passaggio del turno. Abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo essere più concentrati e credere di poter segnare più gol. Daremo tutto nel ritorno".

Per il croato, quella contro i bianconeri non è certamente una sfida inedita, come ricorda lui stesso: "La Juventus è una grande squadra, ho giocato tante partite contro di loro in passato e sono sempre state sfide difficili. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma credo nella mia squadra; dobbiamo giocare in casa nostra, speriamo di riuscire a passare. Adesso concentriamoci sulla gara contro l'Utrecht, poi penseremo a mercoledì. Ci sono cose da cambiare ma penso che faremo un ottimo lavoro. Cosa ci servirà la prossima settimana? Vincere, molto semplicemente".

