Accusato un fastidio al ginocchio dopo la partita di ieri pomeriggio contro l'Arsenal, il difensore del Chelsea Wesley Fofana salterà la doppia sfida di Nations League contro Italia e Israele con la Francia. Un forfait che ha portato ad un aggiornamento della lista dei convocati del ct transalpino, Didier Deschamps che per l'occasione torna a chiamare l'interista Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro, reduce da buona prestazione con il Napoli, può festeggiare il ritorno in Nazionale Bleus dopo le esclusioni dell'ultimo periodo.

Deschamps, "dopo aver parlato con il giocatore lunedì mattina, così come con il medico dei Blues, Franck Le Gall, ha registrato il forfait di Wesley Fofana e ha deciso di chiamare Benjamin Pavard, il difensore dell'Inter, per sostituirlo" si legge sul sito ufficiale della Federazione francese che fa inoltre sapere che il 28 dell'Inter è atteso in serata.

